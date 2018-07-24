Дьяченко снялась с матча в первом круге турнира в Наньчане

Россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира в Китае. Она снялась по ходу матча с представительницей Таиланда Пиангтарн Плипуеч при счете 6:4, 4:6, 1:3. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минуты.

За выход в четвертьфинал Плипуеч поспорит с Энь Шо Лян из Тайбэя.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пенгтарн Плипуеч (Таиланд, Q) - Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия, 5) - 4:6, 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока