14:29 | Теннис — WTA

Дьяченко снялась с матча в первом круге турнира в Наньчане


Россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира в Китае. Она снялась по ходу матча с представительницей Таиланда Пиангтарн Плипуеч при счете 6:4, 4:6, 1:3. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минуты.

За выход в четвертьфинал Плипуеч поспорит с Энь Шо Лян из Тайбэя.

Наньчан (Китай) 

Турнир WTA Jiangxi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Пенгтарн Плипуеч (Таиланд, Q) - Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия, 5) - 4:6, 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2018/

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