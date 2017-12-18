Дьяченко опустилась на 21-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Монова и Ивахненко вошли в топ-100

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из российских теннисисток Виталия Дьяченко опустилась на 21-е место.

Полина Монова и Валентина Ивахненко вошли в топ-100 гонки. На прошлой неделе они дошли до второго круга на турнире ITF в ОАЭ. Обе теннисистки совершили рывок на 57 позиций и делят 91-ю строчку.

Первую позицию по-прежнему занимает швейцарка Белинда Бенчич.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 18 декабря

1 (1*). Бенчич (Швейцария) – 470 очков

2 (2). Чжан Шуай (Китай) – 300

3 (3). Бузарнеску (Румыния) – 213

4 (12). Томлянович (Хорватия) – 189

5 (4). Соболенко (Белоруссия) – 175

6 (5). Никулеску (Румыния) – 160

7 (6). Чжао (Канада) – 156

8 (7). Зиданшек (Словения) – 141

9 (11). Якупович (Словения) – 136

10 (8). Чан Су Джон (Корея) – 135...

21 (20). ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 80...

36 (31). КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 57,

36 (35). ПАЙГИНА (Россия) – 57…

54 (50). РОДИНА (Россия) – 45…

67 (57). БЛИНКОВА (Россия) – 38…

91 (77). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 29,

91 (148). МОНОВА (Россия) – 29,

91 (148). ИВАХНЕНКО (Россия) – 29

* положение в предыдущем рейтинге