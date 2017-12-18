Дьяченко опустилась на 21-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Монова и Ивахненко вошли в топ-100

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из российских теннисисток Виталия Дьяченко опустилась на 21-е место.
Полина Монова и Валентина Ивахненко вошли в топ-100 гонки. На прошлой неделе они дошли до второго круга на турнире ITF в ОАЭ. Обе теннисистки совершили рывок на 57 позиций и делят 91-ю строчку.
Первую позицию по-прежнему занимает швейцарка Белинда Бенчич.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 18 декабря
1 (1*). Бенчич (Швейцария) – 470 очков
2 (2). Чжан Шуай (Китай) – 300
3 (3). Бузарнеску (Румыния) – 213
4 (12). Томлянович (Хорватия) – 189
5 (4). Соболенко (Белоруссия) – 175
6 (5). Никулеску (Румыния) – 160
7 (6). Чжао (Канада) – 156
8 (7). Зиданшек (Словения) – 141
9 (11). Якупович (Словения) – 136
10 (8). Чан Су Джон (Корея) – 135...
21 (20). ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 80...
36 (31). КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 57,
36 (35). ПАЙГИНА (Россия) – 57…
54 (50). РОДИНА (Россия) – 45…
67 (57). БЛИНКОВА (Россия) – 38…
91 (77). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 29,
91 (148). МОНОВА (Россия) – 29,
91 (148). ИВАХНЕНКО (Россия) – 29
* положение в предыдущем рейтинге
shur
Я не понял, это рейтинг юниорок?
11:06 18 декабря