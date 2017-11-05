Дуань Инин и Хань Синьюнь стали победительницами турнира в Чжухае в паре, завоевав первый трофей в сезоне

Китаянки Дуань Инин и Хань Синьюнь стали победительницами турнира в Чжухае в парном разряде. В финале они обыграли своих соотечественниц Лу Цзинцзин и Чжан Шуай. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Отметим, этот титул стал для Инин и Синьюнь первым в сезоне на турнирах WTA.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Дуань Инин/Хань Синьюнь (Китай, 6) – Лу Цзинцзин/Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:2, 6:1