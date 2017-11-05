Дуань Инин и Хань Синьюнь стали победительницами турнира в Чжухае в паре, завоевав первый трофей в сезоне

Китаянки Дуань Инин и Хань Синьюнь стали победительницами турнира в Чжухае в парном разряде. В финале они обыграли своих соотечественниц Лу Цзинцзин и Чжан Шуай. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
Отметим, этот титул стал для Инин и Синьюнь первым в сезоне на турнирах WTA.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Дуань Инин/Хань Синьюнь (Китай, 6) – Лу Цзинцзин/Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:2, 6:1
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