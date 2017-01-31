Доминика Цибулкова: "После триумфа в Сингапуре отношение соперниц поменялось"

Шестая ракетка мира Доминика Цибулкова, "посеянная" под вторым номером на турнире в St. Petersburg Ladies Trophy, отметила, что ставит перед собой самые высокие задачи, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В прошлом году я выиграла три турнира на закрытых кортах, поэтому и в Санкт-Петербурге ставлю перед собой самые высокие цели. Но многое будет зависеть от того, как я сыграю в первом матче. Буду обретать уверенность постепенно – от матча к матчу, – сказала Цибулкова.

– В прошлом сезоне вы были темной лошадкой на турнире в Санкт-Петербурге, а сейчас вы вторая "сеяная".

– В прошлом году в это время я находилась в районе 60-го места в рейтинге. Но за год я добилась серьезного прогресса. За счет чего? За счет упорной работы. Мы с моим тренером улучшили много компонентов. Я была голодна до побед, мне хотелось вернуться на верхние позиции после травмы, и я это сделала. Конечно, мне помогла и работа с психологом.

– Вы победили на итоговом турнире в Сингапуре. Изменилось ли отношение соперниц к вам после этого триумфа?

– Безусловно, это самая крупная победа в моей карьере, и я чувствую, что отношение поменялось. Мы с девочками давно знаем друг друга, всегда относились другу к другу с уважением, но сейчас я стала игроком, которого все хотят победить. Это для меня немного новое ощущение, но я стараюсь приспособиться к этой ситуации.

– У Дарьи Касаткиной словацкий тренер. Вы когда-нибудь с ним пересекались?

– Да, мы не раз пересекались и с Касаткиной, и с ее тренером. Мы вместе играем в туре, и я должна быть слепой, чтобы с ней не пересечься (улыбается).