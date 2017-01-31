Доминика Цибулкова: "Не знаю, что задумали биатлонисты. Я не эксперт в допинге"

Вторая ракетка St. Petersburg Ladies Trophy, проходящего в Санкт-Петербурге, Доминика Цибулкова рассказала, как провела время после поражения от Екатерины Макаровой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, а также прокомментировала свои прошлогодние высказывания о Марии Шараповой, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– У вас был перерыв длиной в неделю. Рветесь в бой?

– Четыре недели в Австралии были очень интенсивными, перерыв после них пришелся кстати. Тем более, что это была всего одна неделя. Такой отпуск пошел только на пользу. Я рвалась в бой перед турнирами в Австралии, ведь до них отдыхала почти два месяца. Но затем на протяжении четырех недель я работала или играла каждый день, поэтому отдых был долгожданным. В последние дни в основном тренировалась, взяла всего несколько выходных.

– В пришлом году вы жестко критиковали Марию Шарапову. Ваша позиция не изменилась? Не планируете предпринимать демарш, вроде тех, которые грозятся предпринять биатлонисты: они отказываются соревноваться с коллегами, отбывшими дисквалификацию.

– Не слышала про биатлонистов. Я не эксперт в допинге. Не знаю, что эти ребята хотят предпринять. А то, что я сказала про Шарапову, сказала осознанно. Мои слова не были случайными.

– Вы довольно хрупкая, но ваши удары едва ли не самые мощные в туре. Как вы этого добились?

– Да, я одна из самых низкорослых игроков в туре, но стараюсь вносить в свою игру энергию и мощь. Вкладываюсь в каждый удар на сто процентов. Мощь удара – это мой конек.