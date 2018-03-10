Долхайд обыграла Цибулкову и стала соперницей Халеп в США

Американка Каролин Долхайд неожиданно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 5:7, 6:3, 6:4 она победила словачку Доминику Цибулкову. У Долхайд девять эйсов и четыре двойные ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 11. В третьем раунде американка встретится с румынкой Симоной Халеп.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Долхайд (США, WC) - Доминика Цибулкова (Словакия, 30) - 5:7, 6:3, 6:4
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