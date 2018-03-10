06:18 | Теннис — WTA

Долхайд обыграла Цибулкову и стала соперницей Халеп в США


Американка Каролин Долхайд неожиданно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 5:7, 6:3, 6:4 она победила словачку Доминику Цибулкову. У Долхайд девять эйсов и четыре двойные ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 11. В третьем раунде американка встретится с румынкой Симоной Халеп

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Каролин Долхайд (США, WC) - Доминика Цибулкова (Словакия, 30) - 5:7, 6:3, 6:4

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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