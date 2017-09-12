Доден и Лепченко - во втором круге турнира в Квебек-Сити

Французская теннисистка Осеан Доден в первом круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла Габриэлу Дабровски из Канады - 5:7, 7:5, 6:4. Также во второй раунд вышла американка Варвара Лепченко, одержавшая победу над канадкой Александрой Возняк - 6:1, 2:6, 6:1.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доден (Франция, 2) - Дабровски (Канада, Q) - 5:7, 7:5, 6:4

Лепченко (США, 5) - Возняк (Канада, WC) - 6:1, 2:6, 6:1