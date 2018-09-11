Дмитрий Свищев: "Выдающийся спортсмен не может позволить себе выходок, которые допустила Уильямс"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал возможность бойкота судьями матчей с участием Серены Уильямс.

Ранее СМИ сообщили, что теннисные судьи могут объявить бойкот матчам с участием американки Серены Уильямс после скандала в финале Открытого чемпионата США, когда Уильямс-младшая оскорбила судью Карлоса Рамоса, назвав его "грабителем" и "лжецом" и обвинив его в сексизме. В настоящее время обсуждается вариант с отказом обслуживать матчи с ее участием, пока она не извинится перед Рамосом.

- Великий спортсмен показывает не только выдающиеся результаты в спорте, но и стойкость и психологическую выдержку, - сказал Свищев. - Кроме этого, спортсмен должен понимать, что в соревнованиях участвуют не только две противоборствующие стороны, но и судьи, которые заслуживают такого же уважения, как и спортсмены, и без которых невозможно проведение состязаний.

На успешных атлетов, к коим можно отнести Серену Уильямс, смотрит молодежь. Для них они являются кумирами и примером для подражания. Это накладывает особую ответственность на спортсменов.

Каждый выдающийся спортсмен должен всегда об этом помнить и не позволять себе подобных выходок, какие допустила прославленная теннисистка из США.