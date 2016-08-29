Дисквалификацию Шараповой сократят на один год?

Срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой будет сокращен на один год, утверждает "Р-Спорт". При этом отмечается, что она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Шараповой будет объявлено в сентябре 2016 года.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в CAS. Australian Open в 2017 году пройдет с 16 по 29 января.

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