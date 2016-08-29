09:04 | ТЕННИС — WTA

Дисквалификацию Шараповой сократят на один год?

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Срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой будет сокращен на один год, утверждает "Р-Спорт". При этом отмечается, что она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Шараповой будет объявлено в сентябре 2016 года.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в CAS. Australian Open в 2017 году пройдет с 16 по 29 января.

Шарапова берет уроки "управления гневом"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160829/1052352384.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrew Arshavin

Жаль, что не с Австралии оупен. Не получится сходу БШ завоевать...

09:43

Искремас

Вот и славненько.

09:35

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