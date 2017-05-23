Директор Roland Garros: "Получили много сообщений с поддержкой решения по Шараповой"

Директор Roland Garros Ги Форже отметил, что решение не давать wild card Марии Шараповой далось организаторам не легко, но было правильным. По его словам, россиянка должна забыть прошлое и двигаться дальше.

- Это очень сложный вопрос, - приводит Eurosport слова Форже. - Ситуация очень спорная, и мнения здесь разнятся. Мы получили много сообщений с поддержкой этого решения. Я занимаю такую же позицию, но уважаю и противоположное мнение. Мария сделала много для тенниса. Она честный человек, который допустил ошибку. И она заплатила за нее и теперь хочет все забыть. Шарапова не попросила wild card на Уимблдон, и поступила очень умно. Она тем самым показала, что хочет двигаться дальше.