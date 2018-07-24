Директор Moscow River Cup: "Влажность мешает теннисисткам"

Директор теннисного турнира Moscow River Cup Александр Островский поделился первыми впечатлениями от соревнований, которые стартовали в российской столице 23 июля. Матчи турнира проходят на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

– На турнире сильный состав, сетку возглавляет Юлия Гергес, – цитирует "Р-Спорт" Островского. – Увы, в последний момент Елена Веснина отказалась от участия из-за травмы. Она до последнего рассчитывала выступить. С первых дней мы постарались окружить вниманием всех игроков, все высказываются в положительных тонах. Увы, немного подводит погода, надеюсь, что к концу недели она наладится. Отрицательный момент, который отмечают игроки, – влажность, из-за которой, например, Александра Соснович потеряла два килограмма.

Побольше бы зрителей на трибунах. Все, что мы делаем, это для зрителей. Мы постарались сделать крупный призовой фонд, который нетипичен для этой категории турниров. Это сделано для того, чтобы привлечь сильных спортсменок после Уимблдона.

Грунтовое покрытие? В Москве большого выбора, на каком покрытии проводить наш турнир, не было. Плюс важна была позиция самой WTA. Безусловно, у нас есть желание встроить турнир, который будет соответствовать срокам проведения, но для этого нужно время.