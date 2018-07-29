Директор Moscow River Cup назвал матч Данилович – Потапова финалом мечты

Директор турнира Moscow River Cup Александр Островский рассчитывает на то, что финалистки соревнований Анастасия Потапова и Ольга Данилович вскоре будут выступать на турнирах "Большого шлема". В решайющем матче россиянка потерпела поражение от сербки со счетом 5:7, 7:6 (7:1), 4:6.

– Мне кажется, что это был финал мечты организаторов, – цитирует "Р-Спорт" Островского. – У нас играло будущее WTA, и это здорово. Я надеюсь и верю в то, что эти девчонки вскоре будут играть на турнирах Большого шлема и, может быть, на этих же стадиях.

Теннисистка, влюбившая в себя Москву. кто такая Анастасия Потапова?