Директор Moscow River Cup: "Изюминкой турнира станет место его проведения"

Директор нового турнира WTA Moscow River Cup, который пройдет на кортах Национального теннисного центра в конце июля, Александр Островский рассказал, как удалось получить право проведения турнира и о планах по его организации.

По словам руководителя, они планируют поддерживать российских игроков и приглашать звезд мирового тенниса, чтобы турнир был интересен для зрителей.

– Мы уже года два назад обозначили желание привезти в Россию еще один, уже третий по счету, турнир, – начал Островский. – Но пришлось достаточно долго ждать – купить лицензию не так-то просто. Хороших недель просто нет. Потом мы узнали, что освобождается эта неделя, оперативно провели переговоры с предыдущим владельцем, а потом уже ждали одобрения WTA. Если не ошибаюсь, во время US Open состоялось голосование, и мы получили право провести этот турнир.

Изюминкой Moscow River Cup должно стать место его проведения – Национальный теннисный центр. Мы хотим там перестроить площадки и установить на центральном стадионе трибуны вместимостью около трех тысяч человек. Мы проводили специальные исследования, насколько подобный турнир будет интересен в публике в это время года и пришли к выводу, что в первый год этого будет достаточно. Позже хотим еще увеличивать посещаемость. Надеемся, что уровень организации и та программа, которую мы предложим, понравится зрителям.

Мы понимаем, что зрители хотят смотреть на звезд, поэтому при распределения wild card будем учитывать два момента – поддержка молодых российских игроков и привлечение игроков с громкими именами. (Мария НИКУЛАШКИНА)