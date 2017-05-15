Динара Сафина: "То, как приняли Шарапову после возвращения, – несправедливо"

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина рада возвращению на корт Марии Шараповой. Сегодня россиянка вышла во второй круг турнира в Риме, взяв верх над американкой Кристиной Макхэйл 6:4, 6:2.
– Не очень хочется что-то говорить, но я очень рада, что Шарапова вернулась после своей дисквалификации, приводит портал puntodebreak слова Сафиной. – Мария много пережила из-за этого скандала. Она – отличный человек и настоящая чемпионка. То, как ее приняли, – несправедливо.
Шарапова этой победой гарантировала себе попадание по рейтингу в квалификацию Уимблдона. Для того, чтобы отобраться в основную сетку, ей нужно доходить в Риме до полуфинала.
whistler2012
Beard, вот именно, у Марии есть и имя и авторитет, и никакой мельдоний (по сути аспирин) не могут ей помешать. Кстати, С.Вильямс много лет принимает стероиды с разрешения ВАДА. Тебя это не волнует?
19:33
Beard
А как её должны были встретить,бурными овациями и поцелуями ?Молодец,мол Маша,то,что ела ты мельдоний,то не страшно,жаль что попалась!Так должны были все прореагировать? Авторитет зарабатывается годами,а теряется в одно мгновение,
19:03