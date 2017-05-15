Динара Сафина: "То, как приняли Шарапову после возвращения, – несправедливо"

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина рада возвращению на корт Марии Шараповой. Сегодня россиянка вышла во второй круг турнира в Риме, взяв верх над американкой Кристиной Макхэйл 6:4, 6:2.

– Не очень хочется что-то говорить, но я очень рада, что Шарапова вернулась после своей дисквалификации, приводит портал puntodebreak слова Сафиной. – Мария много пережила из-за этого скандала. Она – отличный человек и настоящая чемпионка. То, как ее приняли, – несправедливо.

Шарапова этой победой гарантировала себе попадание по рейтингу в квалификацию Уимблдона. Для того, чтобы отобраться в основную сетку, ей нужно доходить в Риме до полуфинала.