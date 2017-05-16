Динара Сафина: "Люди помнят лишь то, что я никогда не выигрывала турниры "Большого шлема"

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина призналась, что не скучает по корту. Россиянка вместе с Каролин Возняцки является одной из теннисисток, которые были первыми в мировом рейтинге, но никогда не выигрывали ни одного турнира "Большого шлема"

- Я не скучаю по корту и игре, - цитирует Tennis World Сафину. - Это не легко забыть. В любом случае, я еще в теннисе и тренировала в течение полугода в Нью-Йорке. По чему я скучаю больше всего? Атмосфере и людям, тому чувству, когда выходишь на корты тебя переполняет адреналин и ты слышишь поддержку толпы. Да, как тренер, вы тоже нервничаете, но это не те чувства, что и в игроцкие годы. Моя травма? Конечно, все игроки имеют травмы, но мне не повезло, так как мои проблемы могли нанести ущерб жизни. Если бы это был локоть или рука, я бы сделала операцию, но спина - это нечто слишком опасное.

Да, это так, люди в основном помнят обо мне как о первом номере рейтинга WTA, который никогда не выигрывал турниры "Большого шлема". Конечно, очень хотелось выиграть, но я не использовала свои шансы. Тем не менее, моя жизнь не стала бы лучше или хуже, если бы я выиграла один.