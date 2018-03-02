Дель Потро победил Тима в Акапулько и сыграет со Зверевым

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале турнира в Акапулько. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

В полуфинале Дель Потро сыграет с немцем Александром Зверевым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:2, 7:6 (9:7)