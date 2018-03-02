Дель Потро победил Тима в Акапулько и сыграет со Зверевым

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале турнира в Акапулько. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (9:7).
В полуфинале Дель Потро сыграет с немцем Александром Зверевым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:2, 7:6 (9:7)
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