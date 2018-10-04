Давид Феррер ответил Серене Уильямс: "Теннис - один из самых честных видов спорта"

Испанский теннисист Давид Феррер не согласился с критикой Серены Уильямс в адрес судей. В финале US Open против Наоми Осаки Уильямс обвинила судью в сексизме после того, как он снял с нее очки за некорректное поведение. После матча она заявила, что судья бы так не поступил, если бы на ее месте оказался мужчина.

- Это один из самых честных видов спорта. Теннис - одна из немногих дисциплин, в которой мужчины зарабатывают столько же, сколько женщины. И думаю, это хороший пример. Мужчин чаще штрафуют на корте, чем женщин, потому что они чаще некорректно ведут себя, - цитирует Tennis World USA Феррера.