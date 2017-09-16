Дарья Клишина: "Возможно, в ситуации с мельдонием промашку допустила команда Шараповой"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью RT выразила мнение, что команда теннисистки Марии Шараповой должна была более внимательно следить за тем, какие препарат принимает экс-первая ракетка мира.

По ее словам, в спорт нет неприкасаемых людей. Напомним, что Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония.

– 12 сентября вышла автобиография Шараповой. А вам пока рано писать мемуары? – вопрос Клишиной.

– Пока еще не садилась за письменный стол. Может быть, через несколько лет захочется запечатлеть какие-то жизненные моменты на страницах книги. А про выход автобиографии Марии я в курсе. Слежу за ней в Instagram. Думаю, что прочитаю книгу. Уже ознакомилась с несколькими биографиями спортсменов. Это очень интересно, особенно в разных видах спорта. А какие-то психологические моменты можно почерпнуть и для себя.

– Насколько нам известно, в этой книге довольно подробно описана история с допингом. Как вы относитесь к той ситуации, в которую попала Шарапова, и в чем вы бы хотели быть на нее похожей?

– Я никогда не пыталась никому ни в чем подражать. Пытаюсь совершенствовать именно себя. А история с допингом неприятна для любого спортсмена. Мое мнение: возможно, это была ошибка команды. С Марией работает огромное количество людей, у нее есть личный врач (которого нет у меня, допустим). В теннисе немного другая система, и здесь промашку допустила именно ее команда.

Каждый спортсмен, доктор и федерация получают список препаратов, которые будут запрещены в следующем году, тем более что мельдоний нельзя было употреблять с 1 января, а проба у Марии была в марте. В спорте нет неприкасаемых людей. Все находятся в одинаковых условиях. Считаю, что это повод наблюдать за всем гораздо жестче. Нужно следить за подобным, если есть желание выступать на высоком уровне. И совсем не важно, какой это вид спорта. Даже условная таблетка от живота может не подействовать на организм, но повлиять на карьеру.