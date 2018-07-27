Дарья Касаткина: "Я уже большая девочка - научилась справляться без тренера"

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему на турнире Moscow River Cup не присутствовал ее тренер Филипп Дехас.

– Правильно ли мы понимаем, что здесь с вами не было вашего тренера?

– У него, скажем так, законный отдых. Он сейчас отдыхает с семьей. Так изначально было оговорено. Его каникулы выпали на этот турнир, мне пришлось играть одной. Но я уже большая девочка. Научилась справляться без тренера. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Во втором круге турнира россиянка уступила теннисистке из Словении Тамаре Зиданшек (4:6, 6:2, 4:6).