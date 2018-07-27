Дарья Касаткина: "Я уже большая девочка - научилась справляться без тренера"

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему на турнире Moscow River Cup не присутствовал ее тренер Филипп Дехас.
– Правильно ли мы понимаем, что здесь с вами не было вашего тренера?
– У него, скажем так, законный отдых. Он сейчас отдыхает с семьей. Так изначально было оговорено. Его каникулы выпали на этот турнир, мне пришлось играть одной. Но я уже большая девочка. Научилась справляться без тренера. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Во втором круге турнира россиянка уступила теннисистке из Словении Тамаре Зиданшек (4:6, 6:2, 4:6).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/kasatkina-proigrala-v-moskve-no-obeschala-vernutsya-1439228/
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