Дарья Касаткина: "Вихлянцева была лучше меня"

Теннисистка Дарья Касаткина после матча против Натальи Вихлянцевой во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге (6:7 (4:6), 2:6) отметила, что соперница смогла найти в себе силы исправить ошибки, которые допустила в начале поединка. По ее словам, Вихлянцева сыграла намного лучше.

- Я думаю, что Наташа в начале игры немного нервничала и за счет ее ошибок я смогла выйти вперед, - приводит пресс-служба турнира слова Касаткиной. - Но в итоге она нашла свою игру, набрала обороты и сыграла сегодня лучше меня.

- Сказалось ли то, что вчера вы играли вечерний матч, а сегодня - дневной? Было меньше суток времени на восстановление?

- Нет, в принципе, я чувствовала себя очень хорошо и не думаю, что это как-то могло сказаться. Конечно, если бы мне дали день отдыха, что-то могло поменяться. Но в целом, думаю, это не сыграло большой роли.