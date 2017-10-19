Дарья Касаткина: "У меня не было никаких ожиданий от "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина после победы в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" над белоруской Александрой Саснович (6:4, 6:3) отметила, что не ожидала такого результата. 20-летняя спортсменка в четвертый раз принимает участие в этом турнире. Трижды она завершала выступление на стадии четвертьфинала.

– Я настраиваюсь на матч, показываю свой уровень игры и оказываюсь лучше, – цитирует ТАСС Касаткину. – У меня не было никаких ожиданий от этого турнира, я просто наслаждаюсь тем, что могу выиграть каждый матч. После травмы я думала, что вообще буду проигрывать в первом круге каждого турнира в конце сезона.

А я на моем любимом домашнем турнире дошла уже до полуфинала – это здорово.