Дарья Касаткина: "Тренер спускает меня с небес на землю"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне заявила, что последние успехи соотечественников важны для российского тенниса. Спортсменка уверена, что россиянки могут стать примером для детей.

– Тренер уже месяц жестко общается со мной? Да, последний месяц, наверное, – цитирует сайт WTA Касаткину. – Но это важно, потому что он спускает меня с небес на землю. Иногда вы улетаете и забываете, как играть в теннис. Нужно принимать серьезные решения. Победа Весниной? Очень важна! Особенно для женского тенниса. Россияне в финале в Индиан-Уэллсе, Анастасия в финале в Монтеррее, моя победа. Это очень хорошо для российского тенниса. Мы можем быть примером для маленьких детей.