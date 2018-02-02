Дарья Касаткина: "Теперь к победе над первой ракеткой мира отношусь попроще"

Россиянка Дарья Касаткина, переигравшая датчанку Каролин Возняцки в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (7:6 (7:2), 6:3), отметила, что матч был непростым. Спортсменка также добавила, что приятиельские отношения с француженкой Кристиной Младенович не повлияет на игру в полуфинале.

– Это был непростой матч, – сказала Касаткина. - Играть было сложно, потому что Каролин добегала до всех мячей. Так что я рада, что все сложилось в мою пользу.

– Это уже ваша вторая победа над первой ракеткой мира, вы обыгрывали Ангелик Кербер в Сиднее в 2017 году. Можете сравнить эти два успеха?

– Сейчас я определенно отношусь к этому попроще. Все-таки опыт. Тогда для меня это было что-то сверхъестественное, что-то из области фантастики. И из-за этого я не смогла нормально сыграть свой следующий матч против Джоанны Конты. Сейчас у меня немного другое к этому отношение, я уже думаю о том, как играть завтра.

– Ваши приятельские отношения с Кристиной Младенович не повлияют на игру с ней в полуфинале?

– Нет. У меня много с кем в туре хорошие отношения, но на время матчей я стараюсь оставлять все это в стороне. (Мария НИКУЛАШКИНА)