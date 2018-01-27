Дарья Касаткина: "Сожалею, что Петербург не получил Итоговый турнир WTA"

Россиянка Дарья Касаткина отметила, что на неудачном выступлении в Australian Open сказался длительный перелет. Спортсменка также выразила сожаление в связи с тем, что Санкт-Петербург не получил право проведения Итогового турнира WTA.

– Вы довольно рано завершили выступления на Australian Open. Это важный фактор?

– Акклиматизация всегда важный фактор. Мы много путешествием. Перелеты переносить тяжело. Кто-то проще восстанавливается после них, кто-то отходит сложнее, поэтому это оказывает влияние на результаты.

– Как восприняли новость о том, что Итоговый турнир WTA достался Шэньчжэню, а не Петербургу?

– С сожалением. Всем игрокам очень нравится Петербург. В конце года большинство турниров проходят в Европе, было бы проще прилететь в Россию, чем возвращаться в Азию после тяжелой серии матчей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)