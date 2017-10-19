Дарья Касаткина: "Шарапова считает, что дружбы в женском теннисе нет? У меня другая точка зрения"

Россиянка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что читала книгу Марии Шараповой. Теннисистка также добавила, что старается не общаться с людьми которым может пожелать зла.

– Вы, как известно, решили прочитать книгу Марии Шараповой. На каком языке, кстати?

– На русском.

– Она в одной главе утверждает, что дружба в женском теннисе невозможна. Можете ей возразить? У вас ведь в туре много приятельниц.

– Почему возразить? Просто у меня на это другая точка зрения. У меня есть друзья, с которыми я близко общаюсь в туре. Каждый для себя сам решает, хочет он с кем-то дружить или нет. Я не могу ходить вся в себе. Я такой человек, что мне нужно общение. Маша другая, и это нормально.

– Она, в частности, рассказывает, что, мол, девушки сидят в раздевалке и мило беседуют о платьях и парнях, а потом одна радуется поражению другой.

– Я стараюсь так не делать (смеется). Стараюсь не общаться с людьми, которым могу пожелать зла. Вот и все. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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