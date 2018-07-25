Дарья Касаткина: "Раньше были проблемы с травой, но сейчас они решены"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что сейчас она не придает значения, на каком из покрытий играть. По словам спортсменки, это приходит с опытом.

– Вы сейчас несколько раз за месяц смените покрытие: с грунта на траву, потом опять на грунт, но уже сейчас начинается американский хард. Как с этим справляетесь?

– Это интересный опыт, у меня такого раньше не было, посмотрим, как получится. Переходить с грунта на хард намного проще, чем с харда на грунт, проблем быть не должно. А сейчас я играю турнир дома, поэтому мне все равно, на каком он покрытии. К разным покрытиям я по-разному укрепляю тело, работаем на разные группы мышц.

– Саша Зверев говорил, что ему не важно, на каком покрытии играть, нужно лишь найти свои удары и все будет хорошо. Для вас так же или разница между покрытиями большая?

– Раньше у меня были проблемы с травой, а сейчас, наверное, соглашусь со Зверевым. Мне почти все равно на каком покрытии играть, это приходит с опытом. (Михаил ПОТАПОВ)

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