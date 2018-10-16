Дарья Касаткина: "Поздний матч был своего рода испытанием, но что поделать?"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над Лесей Цуренко в первом круге турнира WTA "ВТБ Кубок Кремля" отметила, что ей пришлось пройти непростое испытание.

- Поздний матч был своего рода испытанием, но что поделать? Мне пришлось через него пройти, - приводит пресс-служба турнира слова Касаткиной. - Да и соперница была очень сложная, мы с ней несколько раз играли затяжные матчи. Рада, что я смогла выиграть.

В следующем матче Дарья Касаткина сыграет с победителем матча Ализе Корне – Наталья Вихлянцева.