Дарья Касаткина: "По ходу матча придерживалась оборонительной тактики"

Россиянка Дарья Касаткина после победы над Еленой Остапенко (6:3, 6:1) из Латвии в финале турнира в Чарльстоне отметила, что выбрала оборонительную тактику. По ее словам, после победы она испытала непередаваемые ощущения. Для 19-летней россиянки это первый одиночный титул WTA в карьере.



– Я была готова к тому, чтобы провести на корте пять или шесть часов, – цитирует Касаткину официальный сайт WTA. – Ведь это финал и надо быть готовой ко всему. Рада, что все прошло довольно просто. Я очень рада и горжусь этой победой. После последнего розыграша я была как во сне.

По ходу матча придерживалась оборонительной тактики – отходила назад, использовала вращение и резаные удары. Мы играли на грунте. Соперница старалась действовать очень агрессивно. Обычно она обыгрывает тех, кто играет так же. Ей нравится такой стиль игры. Поэтому мы решили отойти назад и постараться измотать ее. Думаю, это хорошая тактика.

Такого со мной раньше не было. Теперь нужно подготовиться к фотосессии и нанести макияж.

