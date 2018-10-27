Дарья Касаткина: "Плишкова играет очень агрессивно, хотя может казаться спокойной"

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что полуфиналистки Итогового турнира WTA показывают очень хорошую игру. По ее мнению, с каждой из них было бы очень сложно играть.

– Против Свитолиной на харде играть очень тяжело. Она находит много вариантов атак, много способов выигрывать очки, – цитирует официальный сайт WTA Касаткину. – С Бертенс мы в последний раз играли на Roland Garros-2016. Против нее тяжело играть, тяжело находить слабые места, потому что она хороша и в обороне, и в атаке. Тяжело ее обыграть, когда она играет в хороший теннис.

Стивенс очень расслабленная и спокойная, у нее очень хорошая техника. Считаю, у нее один из лучших форхендов среди женщин. Я играла с ней на Roland Garros. Это было тяжело. Она создает проблемы и мало ошибается.

Плишкова очень агрессивно играет. Иногда она кажется очень расслабленной, но нужно быть осторожными с ней, очень сосредоточенными.