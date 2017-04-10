Дарья Касаткина: "Перед финалом сильно нервничала, не могла уснуть"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после финала турнира WTA в Чарльстоне против латвийки Елены Остапенко (6:3, 6:1) отметила, что очень сильно переживала перед матчем. Для 19-летней спортсменки этот титул стал первым в карьере.

- Сложно сейчас описать мои чувства, - приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной. - Это как будто все происходит во сне. Я счастлива. Всю ночь я не могла уснуть, просыпалась несколько раз. Сильно нервничала. В финале я была готова ко всему, даже провести на корте 5-6 часов. Но рада, что удалось завершить этот матч быстрее.