Дарья Касаткина: "Очень хотела выиграть, но Гергес, видимо, хотела больше"

Дарья Касаткина, проигравшая в финале "ВТБ Кубка Кремля" Юлии Гергес (1:6, 2:6), отдала должное феноменальной игре соперницы. Она отметила, что получила ценный опыт.

- Соперница играла намного лучше меня. Она действовала очень агрессивно, и я мало что могла сделать. Даже когда я наносила хорошие качественные удары, она отвечала еще лучше. Она была более достойна победы. Даже при том, что я очень хотела выиграть титул. Она, видимо, хотела еще больше, - сказала Касаткина на пресс-конференции.

- У вас были очень затяжные геймы. Что не получилось, чтобы сломить сопротивление соперницы?

- Да, при счете 1:0 во втором сете был брейк-пойнт и вторая подача. Я приняла неверное решение - забежать под право и завершить розыгрыш в один-два удара. Она была к этому готова, и розыгрыш завершился не в мою пользу. Но это опыт, и в следующий раз я сыграю лучше.

- Вы тепло поздравили соперницу с победой, и она о вас очень положительно отзывалась. Вы хорошо общаетесь?

- Да, мы хорошо друг друга знаем. Мы с ней играли в Бухаресте, мне было 17 лет, это был один из моих первых турниров WTA. Я прошла квалификацию, попала на нее в первом круге, проиграла, но провела неплохой матч. Я очень сильно расстроилась, но после игры она подошла и сказала пару теплых слов мне и моему брату. С тех пор мы хорошо общаемся.

- Она называет вас "Даш".

- Даже не знаю, почему. Видимо, ей так больше нравится. Что ж, мне тоже (улыбается).

- Вы играли в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля", теперь - в финале. Следующим шагом будет титул?

- Да, надеюсь. (Мария НИКУЛАШКИНА)