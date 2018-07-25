Дарья Касаткина: "О следующей сопернице ничего не знаю. Впервые о ней слышу"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что старается фокусироваться на своей игре, а не думать о соперницах. Во втором круге турнира WTA в Москве спортсменка встретится с Тамарой Зиданшек из Чехии.

– Ваша следующая соперница – Тамара Зиданшек. Вы что-то о ней знаете?

– Вообще ничего. В первый раз о ней слышу.

– Ваш теннис вообще зависит от соперника или вы думаете только о своей игре?

– Раньше сильно зависел, а сейчас стараюсь фокусироваться только на своей игре вне зависимости от того, кто на другой стороне. Иногда какие-то моменты в тактике и подготовке играют роль, но отталкиваюсь только от себя.

– Вам комфортнее играть в статусе фаворита или андердога?

– Всегда было проще играть с фаворитами. Когда я выхожу, мне нечего терять, от меня ничего не ждут. Сейчас ситуация немного поменялась, мне нужно адаптироваться и начинать дружить со своей головой, не думать о том, фаворит я или нет. Я должна выходить с мыслью, что все зависит только от меня. (Михаил ПОТАПОВ)

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