Дарья Касаткина: "Не каждый день обыгрываешь первую ракетку мира"

Россиянка Дарья Касаткина выразила радость по поводу победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в матче второго круга турнира в Сиднее. В четвертьфинале Касаткина сыграет с британкой Джоанной Контой.

– Сложно что-то говорить, потому что я обыграла первую ракетку мира, а это случается не каждый день, – цитирует официальный твиттер WTA Касаткину. – Уже второй турнир подряд я играю против одной из сильнейших теннисисток мира. В прошлом матче мне удавалась хорошая игра. Сегодня тоже был невероятный матч. Думаю, это придаст мне определенной уверенности перед Australian Open.