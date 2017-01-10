10:19 | ТЕННИС — WTA

Дарья Касаткина: "Не каждый день обыгрываешь первую ракетку мира"

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Россиянка Дарья Касаткина выразила радость по поводу победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в матче второго круга турнира в Сиднее. В четвертьфинале Касаткина сыграет с британкой Джоанной Контой.

– Сложно что-то говорить, потому что я обыграла первую ракетку мира, а это случается не каждый день, – цитирует официальный твиттер WTA Касаткину. – Уже второй турнир подряд я играю против одной из сильнейших теннисисток мира. В прошлом матче мне удавалась хорошая игра. Сегодня тоже был невероятный матч. Думаю, это придаст мне определенной уверенности перед Australian Open.

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Материалы REN-TV

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