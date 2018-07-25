Дарья Касаткина: "На турнирах в России всегда особая атмосфера"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что довольна организацией турнира WTA в Москве. Она стартовала на Moscow River Cup с победы над Анной Калинской - 6:1, 6:1.

– Какие ваши первые впечатления от нового московского турнира?

– Проведена большая и хорошая работа, здесь очень приятно находиться. Все игроки, с кем я разговаривала, очень довольны. Видно, что организаторы вкладывают душу, очень стараются, чтобы провести этот турнир гладко.

– Сравните московский грунт с тем, что стелят на других турнирах.

– Европейский грунт, конечно, топовый, но здесь на центральном корте он тоже очень хороший, разница не такая большая. Мне понравилось, я не чувствовала, что было много ям или чего-то такого.

– Чем отличается турнир в Москве от других из той же категории?

– Для нас играть дома – это особая история, я всегда рада выступать в своей стране. Здесь особая атмосфера, иностранцы этого не чувствуют. Но когда они приезжают играть в свои страны, для них тоже все по-особенному. (Михаил ПОТАПОВ)

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