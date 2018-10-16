Дарья Касаткина: "Люблю играть в России. После матча я возвращаюсь домой"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над Лесей Цуренко в первом круге турнира WTA "ВТБ Кубок Кремля" рассказала, что ей нравится играть в России.

- Я люблю играть в России: люблю публику, атмосферу, народ, - приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной. - Я возвращаюсь домой после матчей. Обычно такой возможности нет. Здорово, что у нас в стране сейчас три турнира.

В следующем матче Касаткина сыграет с победителем матча Ализе Корне – Наталья Вихлянцева.