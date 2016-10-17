Дарья Касаткина: "Если не удастся завершить сезон в первой тридцатке, сильно не расстроюсь"

19-летняя россиянка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" подвела итоги уходящего сезона. Она подчеркнула, что не расстроится, если не войдет в 30-ку сильнейших теннисисток по его итогам.

– Если бы в начале нынешнего сезона кто-то сказал, что вы будете заканчивать его в середине третьего десятка, сильно бы обрадовались?

– Перед сезоном я ставила перед собой цель улучшить свой теннис, о рейтинге даже не думала. Когда человек играет хорошо, успех к нему обязательно придет. Если мне удастся завершить сезон в первой тридцатке – будет здорово. Если нет, – сильно не расстроюсь. Главное, за этот год уровень моей игры значительно вырос. Это радует больше всего.

– За что похвалите себя и за что упрекнете?

– Главным плюсом стало стабильное выступление на протяжении большей части сезона. Исключение составила лишь американская серия. Считаю, что для первого полного года в туре – это серьезное достижение. Минусы? По ходу сезона я проиграла три встречи с матчболов. Могла и должна была завершать их победой, но не получилось. Сказалась нехватка опыта: побоялась рисковать и сыграла слишком мягко, чем требовалось. Соперницы за чрезмерную осторожность тут же наказали. (Владимир РАУШ)

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