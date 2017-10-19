Дарья Касаткина: "Еду на матч "Барселоны" с "Севильей"

Россиянка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что для нее идеальный отпуск – в Испании. Теннисистка также добавила, что собирается посетить матчи "Барселоны" против "Севильи" и "Атлетика".

– Скоро отпуск. Ваш идеальный вариант?

– Барселона. В идеале бы, конечно, было бы здорово поехать туда, чтобы и в море покупаться, и футбольный сезон уже шел. Еда там всегда прелестная, и люди отличные. Вот совпал бы футбол с морем, было бы вообще замечательно. Но летом матчей нет, а осенью уже не покупаешься. Поэтому еду на игры "Барселоны" в чемпионате Испании – с "Севильей" и "Атлетиком" в Бильбао. В Стране Басков ни разу не была. Интересно посмотреть.

– Вариант отдыха дома на диване не рассматриваете?

– Наверное, все же заеду домой до поездки. Повидаться с родителями, с паспортами разобраться. У нас же постоянно с этим проблемы. Все сложно. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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