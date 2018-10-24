Дарья Касаткина: "Брат запостил скриншот рейтинга WTA, где я десятая. И я подумала: ну наконец-то"

Российская теннисистка Дарья Касаткина не ожидала, что рейтинг окажется так важен для нее. Спортсменка впервые в карьере вошла в десятку после победы на "ВТБ Кубке Кремля".

- Я даже не ожидала, что это станет для меня таким важным моментом, - приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной. - Мне всегда было все равно на рейтинг. Мой брат запостил инстастори со скриншотом рейтинга WTA, где я была на десятом месте. И только тогда я подумала: ну наконец-то.

После Индиан-Уэллса я стала одиннадцатой, все вокруг постоянно говорили о том, что я могу подняться и на десятую строчку. Титул позволил мне это сделать, и я очень рада. Это произошло на следующий день после турнира "ВТБ Кубок Кремля", а значит - я этого достойна.

В финале "ВТБ Кубок Кремля" 21-летняя спортсменка обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.