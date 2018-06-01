Дарья Касаткина: "Боевому духу научилась у Надаля"

Россиянка Дарья Касаткина призналась, что научилась многому у испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Сегодня 21-летняя спортсменка победила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:1, 1:6, 6:3 в матче третьего круга Roland Garros.

– Удар справа топ-спином, передвижения по корту, боевой дух, – сказала Касаткина Reuters в ответ на вопрос о том, чему она научилась у Надаля. – Я видела много его матчей, поэтому начала так же закручивать мяч. Когда я увидела его впервые, он бился как зверь. И продолжает это делать сейчас.

В четвертом круге Касаткина встретится с Каролин Возняцки.