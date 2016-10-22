01:07 | ТЕННИС — WTA

Дарья Гаврилова: "С Кузнецовой ожидает еще более тяжелый матч"

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Австралийка Дарья Гаврилова отметила, что предыдущий матч против Светланы Кузнецовой получился тяжелым. Ранее Гаврилова в третьем круге турнира в Риме уступила Кузнецовой со счетом 2:6, 6:2, 3:6. В субботу теннисистки сыграют в финале "Кубка Кремля".

- Еще не знаю, как реагировать на свой первый финал, - приводит пресс-служба "Кубка Кремля" слова Гавриловой. - Я просто очень сильно устала. Со Светой в Риме у нас были качели. Мы там три часа играли. Думаю, надо настроиться и ожидать еще один тяжелый матч.

Дополнительная информация

http://www.kremlincup.ru/db/news/4281

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