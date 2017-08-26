Дарья Гаврилова: "Против Радванской я играла довольно агрессивно"

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова после победы в полуфинале турнира WTA в Нью-Хейвене над Агнешкой Радванской (6:4, 6:4) отметила, что доверяла своему плану на поединок и хорошо его реализовала. Гаврилова подчеркнула, что избрала агрессивный стиль игры.

– Доверяла своему плану на игру и, кажется, хорошо его реализовала, – цитирует пресс-служба WTA Гаврилову. – Я играла довольно агрессивно и атаковала во время второй подачи.

Напомним, до 2015 года Гаврилова представляла Россию. Для спортсменки этот финал будет третьим на турнирах WTA. Ранее она потерпела два поражения – на Кубке Кремля в 2016 году и на турнире в Страсбурге в мае этого года.