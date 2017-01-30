Дарья Гаврилова: "Победила Калинскую на опыте"

Представительница Австралии Дарья Гаврилова, вышедшая во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, отметила, что смогла победить россиянку Анну Калинскую за счет опыта. Гаврилова переиграла 18-летнюю соперницу в двух сетах - 6:4, 7:5 - и встретится со Светланой Кузнецовой.

- Я показала не самый лучший свой теннис, но рада, что в итоге сумела одержать победу. Я победила на опыте, все-таки она на четыре года младше меня, - цитирует "Р-Спорт" Гаврилову. - Я в этом году сыграла уже много матчей в Австралии. Получилось так, что я переломила ход матча.

Я уже со Светой три раза играла и три раза проиграла. Тут покрытие странное, очень низко отскакивает мяч. Я даже не знаю, кому это больше подойдет. Мы обе играем с вращением, любим долгие розыгрыши. Мне будет тяжело, но нужно точно подтягивать уровень игры, чтобы сыграть на равных со Светой.