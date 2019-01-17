Данилович получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге

Победительница турнира Moscow River Cup 17-летняя сербка Ольга Данилович получила wild card в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом на состоявшейся в четверг в Москве пресс-конференции сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.

- Одна из wild card принадлежала компании IMG. Они решили передать её победительнице турнира Moscow River Cup Ольге Данилов с из Сербии. Свою wild card мы, как организаторы, отдали Екатерине Макаровой. Также нам поступали заявки от двух замечательных игроков - Веры Звонаревой и Виктории Азаренко, - сказал Медведев (Мария Никулашкина)

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