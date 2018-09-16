Канадский теннисист Даниэль Нестор завершил карьеру в возрасте 46-лет. По словам спортсмена, он уходит на пенсию с радостью.

- Я знаю, что сейчас мое время, и поэтому я буду скучать по тому, что произошло два года назад, и по всему, что было до этого, когда я чувствовал, что могу выигрывать большие турниры и играть хорошо, - приводит сайт Федерации тенниса Канады слова Нестора. - Я не чувствую этого больше. Ребята-соперники слишком хороши сейчас. Так что я с радостью ухожу на пенсию.

Последний в карьере матч Нестор провел в паре с Вашеком Поспишилом в рамках плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, в котором уступил голландцам Жан-Жюльену Ройеру и Матве Мидделкопу в четырех сетах.

Нестор - первый игрок в истории АТР, который побеждал не только во всех четырёх турнирах "Большого шлема", но и во всех девяти турнирах высшей категории АТР.

Канадец - бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победитель 12 турниров Большого шлема (8 – в мужской паре, 4 – в миксте), Олимпийский чемпион (2000) в парном разряде и победитель 91 турнира ATP в парном разряде.