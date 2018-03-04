Цуренко выиграла турнир в Акапулько

Украинка Леся Цуренко выиграла турнир WTA в Акапулько. Сегодня она в финале за 2 часа 46 минут обыграла швейцарку Штефани Фегеле - 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Леся Цуренко (Украина, 7) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 5:7, 7:6, 6:2