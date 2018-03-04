Цуренко выиграла турнир в Акапулько

Украинка Леся Цуренко выиграла турнир WTA в Акапулько. Сегодня она в финале за 2 часа 46 минут обыграла швейцарку Штефани Фегеле - 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Леся Цуренко (Украина, 7) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 5:7, 7:6, 6:2
Back to Back!@LTsurenko captures the @AbiertoTelcel title with a 5-7, 7-6(2), 6-2 win over Voegele! pic.twitter.com/JPs1x2L56m– WTA (@WTA) 4 марта 2018 г.
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Boooom
Я из Волгограда "К хохлам отношусь нормально" - вы не видите тут противоречий?
19:05
Я из Волгограда
К хохлам отношусь нормально,тем паче старший брат мой живёт в Запорожье.Разбросала судьба ещё в далёкие советские времена. Но вот щенячьи восторги по поводу победы Леси Цуренко не понимаю. Вторая ракетка Украины в свои без малого 29 лет выигрывает аж 4-й турнир. И тут же бывшие братаны призывают наших теннисистов учиться у неё. Чему там учиться? Да наша даже не вторая,а третья ракетка России 27-летняя Настя Павлюченкова только в парном разряде имеет 5 титулов,а в одиночке аж 11 побед на турнирах. И с теннисом она уже давно завязала,ещё с юниорских времён,когда выигрывала 8 ТИТУЛОВ на Турнирах Большого Шлема (3 победы в одиночном разряде и 5 побед в паре). Для тех,кто не понял,уточняю - все победы на Больших Шлемах были достигнуты в юниорские времена. И при этом в мировом рейтинге она стоит повыше 40-й Цуренко. На 23-й позиции.
16:21
Ник Украина
Учитесь детки-шараповетки.
13:52
Хрю-хрю
ЧМОка, а зачем ты в последнее время прикидываешься жителем Украины?
08:20
Бабасян Арсен Ноунеймович
Леся, красоточка!) Украина гордится тобой!)
08:16