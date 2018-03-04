05:50 | Теннис — WTA

Цуренко выиграла турнир в Акапулько

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Украинка Леся Цуренко выиграла турнир WTA в Акапулько. Сегодня она в финале за 2 часа 46 минут обыграла швейцарку Штефани Фегеле - 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал 

Леся Цуренко (Украина, 7) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 5:7, 7:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/acapulco/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Boooom

Я из Волгограда "К хохлам отношусь нормально" - вы не видите тут противоречий?

19:05

Я из Волгограда

К хохлам отношусь нормально,тем паче старший брат мой живёт в Запорожье.Разбросала судьба ещё в далёкие советские времена. Но вот щенячьи восторги по поводу победы Леси Цуренко не понимаю. Вторая ракетка Украины в свои без малого 29 лет выигрывает аж 4-й турнир. И тут же бывшие братаны призывают наших теннисистов учиться у неё. Чему там учиться? Да наша даже не вторая,а третья ракетка России 27-летняя Настя Павлюченкова только в парном разряде имеет 5 титулов,а в одиночке аж 11 побед на турнирах. И с теннисом она уже давно завязала,ещё с юниорских времён,когда выигрывала 8 ТИТУЛОВ на Турнирах Большого Шлема (3 победы в одиночном разряде и 5 побед в паре). Для тех,кто не понял,уточняю - все победы на Больших Шлемах были достигнуты в юниорские времена. И при этом в мировом рейтинге она стоит повыше 40-й Цуренко. На 23-й позиции.

16:21

Ник Украина

Учитесь детки-шараповетки.

13:52

Хрю-хрю

ЧМОка, а зачем ты в последнее время прикидываешься жителем Украины?

08:20

Бабасян Арсен Ноунеймович

Леся, красоточка!) Украина гордится тобой!)

08:16

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