Цуренко обыграла Мугурусу и вышла на Макарову в Цинциннати

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Цинциннати (США). Игра продолжалась два часа и две минуты.

В следующем раунде украинка сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) - 2:6, 6:4, 6:4