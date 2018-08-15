Цуренко обыграла Мугурусу и вышла на Макарову в Цинциннати

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Цинциннати (США). Игра продолжалась два часа и две минуты.
В следующем раунде украинка сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) - 2:6, 6:4, 6:4
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