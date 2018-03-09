05:01 | Теннис — WTA

Цуренко не смогла дойти до Возняцки на турнире в Калифорнии


Украинка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 3:6, 6:3, 6:4 она победила испанку Лару Аррубаррену-Весино. Испанка выполнила три эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. Она встретится с датчанкой Каролиной Возняцки во втором раунде.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Лара Аррубаррена-Весино (Испания) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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