Цибулкова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Словачка Доминика Цибулкова обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс во втором круге турнира в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Цибулкова сыграет со шведкой Юханной Ларссон, которая ранее победила сербку Александру Крунич.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юханна Ларссон (Швеция) – Александра Крунич (Сербия, 7) – 6:3, 6:1

Доминика Цибулкова (Словакия, 1) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:2