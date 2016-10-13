23:51 13 октября | ТЕННИС — WTA

Цибулкова встретится с Павлюченковой в четвертьфинале в Линце

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Представительница Словакии Доминика Цибулкова в двух сетах обыграла немку Аннику Бек во втором круге турнира в Линце. Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Первая сеянная турнира Гарбинье Мугуруса нанесла поражение румынке Монике Никулеску. Теперь испанке предстоит встреча с Викторией Голубич из Швейцарии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мугуруса (Испания, 1) – Никулеску (Румыния) – 6:1, 6:1

Цибулкова (Словакия, 2, WC) – Бек (Германия) – 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2016/

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