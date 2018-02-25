Цибулкова проиграла Ван Уйтванк в финале турнира в Будапеште

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, посеянная на турнире WTA в Будапеште под первым номером, в финале проиграла бельгийке Элисон Ван Уйтванк. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 13 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 5:7.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Доминика Цибулкова (Словакия, 1) - 6:3, 3:6, 7:5
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shpasic
читалось, бгг))
22:02 25 февраля